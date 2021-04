Agnese, moglie di Borsellino. Storia di un amore e quell’ultima lettera (Di venerdì 30 aprile 2021) Al fianco di un grande uomo, come solo lui lo è stato, non poteva che esserci una grande donna. Una coraggiosa, virtuosa e dignitosa, una che non ha mai smesso di lottare, nonostante quella battaglia le abbia portato via la cosa più preziosa della sua vita, l’amore. Questa è la Storia di Agnese Piraino Leto, la moglie di Paolo Borsellino. Nata a Palermo nel 1941 e figlia dell’allora magistrato e presidente del tribunale della città, Agnese conosce e si innamora del giovane e coraggioso magistrato Paolo Borsellino. Un amore forte, inteso, avvalorato dagli stessi ideali che i due condividono. Nel 1968 decidono di convolare a nozze, e da quel matrimonio nasceranno tre figli: Lucia, Fiammetta e Manfredi. Poi sono arrivate le lotte contro la mafia, le ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021) Al fianco di un grande uomo, come solo lui lo è stato, non poteva che esserci una grande donna. Una coraggiosa, virtuosa e dignitosa, una che non ha mai smesso di lottare, nonostante quella battaglia le abbia portato via la cosa più preziosa della sua vita, l’. Questa è ladiPiraino Leto, ladi Paolo. Nata a Palermo nel 1941 e figlia dell’allora magistrato e presidente del tribunale della città,conosce e si innamora del giovane e coraggioso magistrato Paolo. Unforte, inteso, avvalorato dagli stessi ideali che i due condividono. Nel 1968 decidono di convolare a nozze, e da quel matrimonio nasceranno tre figli: Lucia, Fiammetta e Manfredi. Poi sono arrivate le lotte contro la mafia, le ...

