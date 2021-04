Aggressione in via Gregorio VII Individuato secondo responsabile

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di oggi è statoe bloccato dalla Squadra Mobile uno dei due soggetti ripresi nel video che circola nel web in cui si vede un veicolo che investe una donna in bici, tampona un'altra auto e si allontana senza prestare soccorso. In serata sempre la Squadra Mobile hae bloccato anche ilsoggetto. Continuerà tutta la notte la meticolosa analisi delle immagini da parte dei poliziotti per individuare l'esatta dinamica dei fatti al fine di attribuire le responsabilità ad ognuna delle persone coinvolte.