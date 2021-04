Zhang in presenza, Conte vuole interrogarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) di Mattia Todisco Steven Zhang è arrivato a Milano. Lo si attendeva per oggi o domani, è sbarcato in Italia in anticipo sui tempi. Non si vedeva nella sede dell'Inter, dove è passato già nella ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) di Mattia Todisco Stevenè arrivato a Milano. Lo si attendeva per oggi o domani, è sbarcato in Italia in anticipo sui tempi. Non si vedeva nella sede dell'Inter, dove è passato già nella ...

Advertising

stefanosaba : @capuanogio Giovanni, buongiorno...non capisco perchè si evidenzia in modo negativo l'assenza di Zhang...l'Inter ha… - Andrea_NPS14 : @uranusali @RInternazional2 Ma qual è il problema della assenza di Zhang? Averlo allo stadio in cosa rassicurava? Z… - uranusali : @FrancescoDecri5 @RInternazional2 Esatto, basta anche solo Steven non pretendo certo Suning stesso perché lui si ve… - uranusali : @XanZar10 Magari guarda...sempre che Zio Zhang ci degni della sua presenza e chiarisca una volta per tutte le sue intenzioni?????? - uranusali : @NonConoscoVG Zhang ti stanno fischiando le orecchie vero?? Quando ci degnerai della tua presenza grideremo e inneggeremo all'alleluja -