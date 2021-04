Vaccini agli insegnanti, la prima dose manca ancora a uno su 4. E dopo stop di Figliuolo è caos. Doppi appuntamenti e comunicazioni mancate: le testimonianze (Di giovedì 29 aprile 2021) La scuola è stata riaperta in presenza dal 26 aprile, ma un insegnante su quattro non ha ancora ricevuto il vaccino. dopo aver somministrato almeno la prima dose a 1.152.528 (dato al 27 aprile) tra docenti, bidelli e amministrativi, il commissario straordinario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, il 9 aprile scorso ha deciso di dare assoluta priorità per le vaccinazioni anti Covid-19 in primis agli over 80 e alle persone fragili, poi agli over 70 e 60. Una scelta che ha scatenato le reazioni del mondo della scuola, delle organizzazioni sindacali, dei presidi ma soprattutto dei docenti. Sono quest’ultimi a trovarsi “in mezzo alla strada”: c’è chi non l’ha ancora fatto e a questo punto spera di non dover avere a che fare con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) La scuola è stata riaperta in presenza dal 26 aprile, ma un insegnante su quattro non haricevuto il vaccino.aver somministrato almeno laa 1.152.528 (dato al 27 aprile) tra docenti, bidelli e amministrativi, il commissario straordinario all’emergenza, il generale Francesco Paolo, il 9 aprile scorso ha deciso di dare assoluta priorità per le vaccinazioni anti Covid-19 in primisover 80 e alle persone fragili, poiover 70 e 60. Una scelta che ha scatenato le reazioni del mondo della scuola, delle organizzazioni sindacali, dei presidi ma soprattutto dei docenti. Sono quest’ultimi a trovarsi “in mezzo alla strada”: c’è chi non l’hafatto e a questo punto spera di non dover avere a che fare con ...

Advertising

RobertoBurioni : Dedicato a chi pensa che di fronte agli antivax bisogna stare zitti e buoni altrimenti si esacerbano gli animi dei… - patriziadegioia : RT @RaffaelePizzati: .@LauraGaravini e @MassimoUngaro : “Vaccini in Italia anche agli Aire, grazie all'impegno di Italia Viva” https://t.c… - fattoquotidiano : Vaccini agli insegnanti, la prima dose manca ancora a uno su 4. E dopo stop di Figliuolo è caos. Doppi appuntamenti… - maxferrara : @CdT_Online Ma non possiamo pensare prima a noi? Non abbiamo ancora concluso i nostri vaccini, pensiamo agli altri? Ma siamo fuori di testa? - YesIKnowMyWay65 : Alè, si può (ri)cominciare a pensare agli amici... Vaccini, arrivate in #Puglia 152mila dosi #Pfizer. #Lopalco: 'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini agli Vaccini, ai medici arrivano più dosi ma devono farle oggi TORINO. Vaccini: per il Piemonte suona la campanella. Quello che dovrebbe essere una ordinaria giornata di ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Accesso ...

Priorità agli studenti ... nonostante la giovane età media degli indiani, nonostante l'India sia uno dei maggiori produttori di vaccini. Anche lì hanno pesato le logiche delle multinazionali, anche lì hanno pesato le ...

Vaccini agli over 65, si parte in Emilia-Romagna: 82 mila prenotati, un terzo del totale La Repubblica Estorsioni e riciclaggio, 56 misure cautelari contro il clan Mancuso Guardia di finanza e carabinieri del Ros stamattina stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 56 soggetti accusati di associazione mafiosa, estorsioni, riciclaggio e altri reati ...

Vaccini, democrazia e dollari. L'arsenale di Biden Alla vigilia della meta dei 100 giorni, il presidente Usa presenta l'agenda post-pandemica dichiarando che "l'America è tornata in marcia, trasformando pericoli in possibilità, crisi in opportunità, b ...

TORINO.: per il Piemonte suona la campanella. Quello che dovrebbe essere una ordinaria giornata di ... Questo contenuto è riservatoabbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Accesso ...... nonostante la giovane età media degli indiani, nonostante l'India sia uno dei maggiori produttori di. Anche lì hanno pesato le logiche delle multinazionali, anche lì hanno pesato le ...Guardia di finanza e carabinieri del Ros stamattina stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 56 soggetti accusati di associazione mafiosa, estorsioni, riciclaggio e altri reati ...Alla vigilia della meta dei 100 giorni, il presidente Usa presenta l'agenda post-pandemica dichiarando che "l'America è tornata in marcia, trasformando pericoli in possibilità, crisi in opportunità, b ...