USA, vendite di case in corso aumentano meno delle attese a marzo (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – In USA tornano a salire le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di marzo, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell’1,9%, attestandosi a 111,3 punti dai 109,2 punti rivisti e registrati a febbraio (110,3 la prima lettura). Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un +5% e si confronta con un -11,5% precedente. “L’aumento delle transazioni di vendita in sospeso per il mese di marzo è indicativo dell’elevata domanda di alloggi – ha affermato Lawrence Yun, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – In USA tornano a salire le compraindi abitazioni, stando al dato sui compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di, l’indice pending home sales (in), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell’1,9%, attestandosi a 111,3 punti dai 109,2 punti rivisti e registrati a febbraio (110,3 la prima lettura). Il dato si mostra peggioredegli analisti che indicavano un +5% e si confronta con un -11,5% precedente. “L’aumentotransazioni di vendita in sospeso per il mese diè indicativo dell’elevata domanda di alloggi – ha affermato Lawrence Yun, ...

