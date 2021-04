Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2021 | Genoveva minaccia Felipe di lasciare Acacias con suo Figlio!

Leggi su comingsoon

(Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 30. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,afferma di voler crescere il bambino da sola all'estero. Marcia intanto, dopo averlo visto parlare per strada con Ursula, sospetta di Santiago.