Un anno di Covid-19 in Lombardia: Pil 2020 -9,4%. Ma la ripresa c’è, superiore alle aspettative (+5% nel 2021) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Pil della Lombardia nel 2020 è diminuito del 9,4% rispetto alle stime precedenti (-9,8%) e si attende una ripresa del +5%, più robusta rispetto alla stima di gennaio (+3,9%). Consumi ed investimenti si confermano in picchiata, rispettivamente dell’-11,3% e del -9,1%. L’Occupazione si è ridotta di circa 77.400 unità, con una contrazione dell’1,7% rispetto al 2019. Per l’export 13,5 miliardi in meno, ma si prevede una crescita del +13,6% nel 2021. Sono questi i risultati presentati stamani in conferenza stampa congiunta del terzo Focus relativo all’impatto del Covid 19 sull’economia del territorio, secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’Osservatorio Economia e Territorio del Centro Studi Sintesi per CNA Veneto e CNA Lombardia. (Il precedente Focus è stato ... Leggi su newsagent (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Pil dellanelè diminuito del 9,4% rispettostime precedenti (-9,8%) e si attende unadel +5%, più robusta rispetto alla stima di gennaio (+3,9%). Consumi ed investimenti si confermano in picchiata, rispettivamente dell’-11,3% e del -9,1%. L’Occupazione si è ridotta di circa 77.400 unità, con una contrazione dell’1,7% rispetto al 2019. Per l’export 13,5 miliardi in meno, ma si prevede una crescita del +13,6% nel. Sono questi i risultati presentati stamani in conferenza stampa congiunta del terzo Focus relativo all’impatto del19 sull’economia del territorio, secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’Osservatorio Economia e Territorio del Centro Studi Sintesi per CNA Veneto e CNA. (Il precedente Focus è stato ...

Advertising

FrancescoBonif1 : Nel marzo di un anno fa @matteorenzi chiese una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, per accertare event… - HuffPostItalia : 'Per Casellati 124 voli di Stato in un anno. Per evitare il Covid” - repubblica : Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” - tnkubooks : A pensare che un anno fa preciso ero nel bel pieno del work out perché seguivo fisico da covid ?? - GianniVezzani1 : RT @gzibordi: incredibile. Trovi scritto improvvisamente sul sito del CDC (l'istituto sup di Sanità USA. -

Ultime Notizie dalla rete : anno Covid Governo: Cdm, approvato dl proroghe, da smart working a carceri In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, già ... il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica ...

'50% finanziamenti a clima e ambiente entro 2025' 'Ma Vogliamo fare di più per questo quest'anno la nostra banca ha cambiato strategia e sta ... Read More Flash Isole Covid free: 'Non esistono, virus entra lo stesso' 29 Aprile 2021 Quello delle isole ...

Grana Padano, in anno Covid boom dei consumi +6,4% - Terra & Gusto Agenzia ANSA La P.A. torna in presenza, stop alla soglia del 50% in smart working Varato il dl Proroghe con la norma voluta da Brunetta. Salta l'articolo sulle concessioni balneari. Nessun nuovo stop delle cartelle esattoriali, per il momento, ma il tema resta aperto ed è oggetto d ...

Covid Italia, 14.320 contagi e 288 morti: bollettino 29 aprile Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 28 ...

In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da- 19, già ... il decreto estende da sei mesi a unil termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica ...'Ma Vogliamo fare di più per questo quest'la nostra banca ha cambiato strategia e sta ... Read More Flash Isolefree: 'Non esistono, virus entra lo stesso' 29 Aprile 2021 Quello delle isole ...Varato il dl Proroghe con la norma voluta da Brunetta. Salta l'articolo sulle concessioni balneari. Nessun nuovo stop delle cartelle esattoriali, per il momento, ma il tema resta aperto ed è oggetto d ...Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 28 ...