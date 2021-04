UE ricorda l’importanza delle piattaforme online per vaccinare il 70% dei cittadini entro luglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Che il ruolo delle piattaforme social durante la pandemia sia fondamentale lo abbiamo imparato noi e lo hanno imparato i governi. Oggi, in particolare, la Commissione europea ha pubblicato i nuovi rapporti di Twitter, Facebook, TikTok, Google e Microsoft sulle misure che i colossi hanno adottato nel mese di marzo 2021 per contrastare la disinformazione online sui vaccini. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha confermato che «combattere la disinformazione sui vaccini contro il coronavirus è una battaglia comune per raggiungere il nostro obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro luglio» e che «le piattaforme svolgono un ruolo nel rendere contenuti autorevoli sull’importanza della vaccinazione accessibili agli europei e limitano ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 aprile 2021) Che il ruolosocial durante la pandemia sia fondamentale lo abbiamo imparato noi e lo hanno imparato i governi. Oggi, in particolare, la Commissione europea ha pubblicato i nuovi rapporti di Twitter, Facebook, TikTok, Google e Microsoft sulle misure che i colossi hanno adottato nel mese di marzo 2021 per contrastare la disinformazionesui vaccini. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha confermato che «combattere la disinformazione sui vaccini contro il coronavirus è una battaglia comune per raggiungere il nostro obiettivo diil 70% degli europei» e che «lesvolgono un ruolo nel rendere contenuti autorevoli suldella vaccinazione accessibili agli europei e limitano ...

