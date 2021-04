Traffico Roma del 29-04-2021 ore 08:30 (Di giovedì 29 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico intenso rallentato su tutte le console entrata verso il centro sulla avrei abbiamo cose dal raccordo a Piazza Irnerio stessa situazione sulla Cassia dalla Tomba di Nerone sulla Flaminia dall’albero al bivio di Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi a Monte Mario sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna a partire dalla Casilina all’uscita Appia in carreggiata esterna cosa tratti tra l’uscita a Prenestina Tor Bella Monaca e la Tiburtina ci sono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est e mentre in tangenziale incontriamo incolonnamenti tra l’uscita via delle Valli Conca d’oro su Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchiintenso rallentato su tutte le console entrata verso il centro sulla avrei abbiamo cose dal raccordo a Piazza Irnerio stessa situazione sulla Cassia dalla Tomba di Nerone sulla Flaminia dall’albero al bivio di Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi a Monte Mario sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna a partire dalla Casilina all’uscita Appia in carreggiata esterna cosa tratti tra l’uscita a Prenestina Tor Bella Monaca e la Tiburtina ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est e mentre in tangenziale incontriamo incolonnamenti tra l’uscita via delle Valli Conca d’oro su Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma Via Ferdinando di Savoia #lavori gasdotto e riduzione di carreggiata ? Possibili chiusure se necessarie… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fioren… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Nodo di Roma, dalle ore 07:40 traffico ferroviario rallentato in prossimità di Rom… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-04-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -