Stellantis cresce più del mercato nel primo trimestre in Europa

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel2021,, con una quota complessiva didel 23,6%, si attesta al vertice delle vendite globali europee per autovetture e veicoli commerciali leggeri. In un contesto di crescita moderata deleuropeo del 3,8%,registra un incremento delle vendite del 10,8% anno su anno, con un numero di veicoli immatricolati pari a 854.151 su di un totale di 3.619.749 veicoli neleuropeo. Neleuropeo dei veicoli commerciali leggeri,ha una quota didel 34,3%, con oltre 184.000 veicoli immatricolati nel2021. Per quanto riguarda i prodotti, nel...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis cresce

Borsa Italiana

Sono stati compiuti progressi in quasi tutti i principali paesi, sottolinea, tra cui l'Austria (+22,1%), la Francia (+17,6%), la Germania (+4,3%), l'Italia (+27,2%), conleader ...... andamento positivo per Londra , che avanza di un discreto +0,73%, e composta Parigi , che... Tonfo di, che mostra una caduta del 2,02%. Seduta negativa per Saipem , che mostra una ...(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2021, Stellantis, con una quota complessiva di mercato del 23,6%, si attesta al vertice delle vendite globali europee per autovetture e veicoli commerciali leggeri ...Segnali incoraggianti, intanto, arrivano da Oltreoceano all'indomani delle rassicurazioni di Jerome Powell che ha confermato il sostegno della Fed alla ripresa economica ...