Stefania Orlando vuole farci credere di essere una cantante | il video di Babilonia

(Di giovedì 29 aprile 2021) You need a fashion shower Ed è subito circo. Mettiamo in pentola un po' di Giusi Ferreri, un pizzico di Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Baby K, un goccio di Elodie, infine condiamo il tutto con una vocalità mediocre:è fra noi. Nelclip l'dimostra di essersi molto impegnata con lo studio deitutorial youtube sulmontaggio. Siete pronti ad ascoltarla questa estate mentre cercherete di rallegrarvi sul balcone di casa vostra attendendo la vostra cena delivery?

Advertising

solucry1 : ecchela là. Stefania Orlando si comporta da Stefania Orlando ???????????? - xuxanonsochisia : Che trash Stefania Orlando - nikysagg : Stefania Orlando tu sei magia. Grazie per questi momenti. #tzvip #sovip - JoIloveJu : RT @SamuelMontegra1: Il mio pezzo su #ognigiorno per una bella, ma bella persona @stefyorlando . Che sia l’ennesimo inizio di cose meravigl… - _ovunquetusia__ : RT @cla_ssy6: Ma vi immaginate Stefania Orlando a Battiti Live con Eligreg a cantare Babilonia? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

... Annalisa BRIGNOLA; Peppe BRUNO; Claudia BUONO; Maria Teresa BUONPANE; Roberta CACCIAPUOTI;... Valerio PICCOLO; Max PIERI; Giovanna PIOMBINO; Fiorella PONTILLO; Amerigo POTA;REMINO; ..., dopo un iniziale allontanamento dalla scena dopo l'avventura al 'Grande Fratello Vip', è tornata nuovamente grande protagonista per la gioia dei suoi fan. Non l'hanno abbandonata in ...Stefania Orlando annuncia: "Il nuovo pezzo uscirà verso la fine di maggio" Stefania Orlando una ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello ...Stefania Orlando, il nuovo singolo "Babilonia" diventa virale sul web guagagnando più di centomila visualizzazioni su Youtube. Il Video ...