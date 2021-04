Rugby | Innocenti Fir | ' quota marchio All Blacks a fondo Usa? Dispiace ma è segno dei tempi'

Advertising

Il Covid ha cancellato due stagioni deldi base, proprio quello che sta per toccarle in sorte. Quando ho studiato il programma di Marzioprima della sua elezione, il Renovatio Italia, ...Promessa infranta ? Ma che c'entra Mantovani con il? C'entra, e molto. Si innamorò del gioco ... Mi ha portato a questa scelta la novità legata all'elezione di Marziocome nuovo ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “La cessione di una quota dei diritti commerciali sul marchio degli All Blacks a un fondo statunitense è un segno dei tempi. E’ ovvio che dal punto di vista romantico venga ...Ospite speciale martedì sera a Rovato. Al campo sportivo «Giulio e Silvio Pagani» è arrivato il neo presidente della Federazione Italiana... Scopri di più ...