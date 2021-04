Primo maggio: sciopero del commercio in Toscana. Sindacati contro dietrofront di Giani (Di giovedì 29 aprile 2021) «Centri commerciali e supermercati potranno stare aperti il Primo maggio in Toscana fino alle 13. La Regione si auto-sconfessa», dopo aver lasciato intendere che l'ordinanza avrebbe obbligato alla chiusura per tutta la giornata. Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proclamano sciopero per sabato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) «Centri commerciali e supermercati potranno stare aperti ilinfino alle 13. La Regione si auto-sconfessa», dopo aver lasciato intendere che l'ordinanza avrebbe obbligato alla chiusura per tutta la giornata. Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proclamanoper sabato L'articolo proviene da Firenze Post.

