Picchia e sequestra compagna 23enne | arrestato 43enne

Roma – Nel corso di una lite scoppiata in casa per futili motivi ha Picchiato la compagna 23enne prendendola a calci e pugni, poi e' uscito dall'appartamento chiudendo a chiave il portone, di fatto sequestrando la vittima. E' successo ieri pomeriggio in via Andersen, zona Torrevecchia: a finire in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona e' stato un romano di 43 anni, con precedenti. L'uomo, che gia' in passato si rese responsabile di maltrattamenti nei confronti di una sua ex fidanzata, dopo la violenta sfuriata, ha deliberatamente chiuso a chiave il portone di casa, intrappolando la sua attuale compagna. La ragazza non ha potuto fare altro che affacciarsi alla finestra e chiedere aiuto a gran voce ai passanti: uno di questi ha immediatamente segnalato la situazione al ...

