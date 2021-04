Pd-M5s, non è cambiato niente (Di giovedì 29 aprile 2021) Insomma, dopo due ore di dibattito, iniziato parlando di turbocapitalismo, solita necessità di un “campo largo”, di un partito che bandisca le correnti, ovviamente detto a una iniziativa di corrente, e finito con la promessa e l’impegno a lavorare insieme, la conclusione è che non è cambiato nulla. La scenografia è sempre la stessa, occupata al centro da Goffredo Bettini, e ai lati, nel posto dei comprimari, Enrico Letta da una parte e Giuseppe Conte dall’altra, a conferma di un ruolo di regia politica come nella fase precedente, quella del “punto di riferimento dei progressisti europei” le cui magnifiche sorti e progressive sono state interrotte da un perfido complotto nazionale e internazionale. Le persone sono sempre le stesse, col nuovo segretario al posto del vecchio, che però ne rivendica una continuità di linea, di parole d’ordine e di simboli, anzi che della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Insomma, dopo due ore di dibattito, iniziato parlando di turbocapitalismo, solita necessità di un “campo largo”, di un partito che bandisca le correnti, ovviamente detto a una iniziativa di corrente, e finito con la promessa e l’impegno a lavorare insieme, la conclusione è che non ènulla. La scenografia è sempre la stessa, occupata al centro da Goffredo Bettini, e ai lati, nel posto dei comprimari, Enrico Letta da una parte e Giuseppe Conte dall’altra, a conferma di un ruolo di regia politica come nella fase precedente, quella del “punto di riferimento dei progressisti europei” le cui magnifiche sorti e progressive sono state interrotte da un perfido complotto nazionale e internazionale. Le persone sono sempre le stesse, col nuovo segretario al posto del vecchio, che però ne rivendica una continuità di linea, di parole d’ordine e di simboli, anzi che della ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s non Letta: Elly, Giuseppe ed io dobbiamo prenderci per mano Pd, centrosinistra e M5s devono costruire una 'coalizione fatta di persone che si stimano fra loro'. Lo ha detto il ... credo che il paese non ci darà fiducia'. Ricorda Letta: 'Ho visto tante volte ...

'Stiamo volando sui social...'. Cronaca dell'alleanza (per ora) digitale M5s - Pd ... il punto è fare tutti qualcosa insieme, non si sa bene come, e non si sa neppure bene cosa, visto che il nuovo capo dei Dem pensa a un Ulivo a trazione Pd e il non ancora nuovo capo del M5s pensa a ...

Video Grillo, l'ex Cinquestelle: "M5S non parlano per non perdere seggio" Adnkronos Pd-M5s, non è cambiato niente C'è San Paolo, ma non Mario Draghi e il suo governo. Stessi protagonisti, con Letta al posto di Zingaretti, stessa ambiguità sui contenuti. Non pervenuta l'idea dell'Italia da ricostruire ...

Salvini: "Su Durigon polemica surreale, non si dimetterà da sottosegretario" Il segretario della Lega Matteo Salvini replica alle notizie contenute nell'inchiesta “Follow the Money” di Fanpage che vede protagonista il sottosegretario leghista all'Economia Claudio Durigon.

