Napoli, paura nella notte: violenta sparatoria durante un inseguimento (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto sparatoria a Pianura, ieri sera intorno alle 23.15 sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco durante un inseguimento tra auto. Gli agenti hanno recuperato 11 bossoli di calibro 9×21 sull'asfalto tra via Parroco Russolillo e via Pallucci, hanno inoltre notato che i colpi hanno centrato alcune saracinesche. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra investigativa del commissariato di Pianura. Gli agenti sono a conoscenza del fatto che attualmente sono molto vive le questioni criminali tra i gruppi contrapposti, dovute anche alla spaccatura tra le bande criminali del quartiere: da una parte il gruppo Carillo che sta cercando di riorganizzarsi, dall'altra i Calone. Nonostante ciò non è ancora chiaro il contesto che ha portato al raid di ieri sera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

