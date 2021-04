Nanotale Typing Chronicles - recensione

Advertising

Eurogamer_it : La nostra recensione di Nanotale Typing Chronicles, un'avventura vissuta a colpi di tastiera. - LibGiovanni : RT @FrequenzaC: Nanotale: Typing Chronicles è un'avventura atipica (c'è molto da scrivere!) e dai tanti punti a suo favore, peccato giusto… - LoreGOV : RT @FrequenzaC: Nanotale: Typing Chronicles è un'avventura atipica (c'è molto da scrivere!) e dai tanti punti a suo favore, peccato giusto… - FrequenzaC : Nanotale: Typing Chronicles è un'avventura atipica (c'è molto da scrivere!) e dai tanti punti a suo favore, peccato… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanotale Typing

Kotaworld

CHRONICLE (Fishing cactus, per computer) Si chiamanogames e, come indica il nome, richiedono innanzitutto di saper scrivere velocemente e senza errori di battitura con la ...CHRONICLE (Fishing cactus, per computer) Si chiamanogames e, come indica il nome, richiedono innanzitutto di saper scrivere velocemente e senza errori di battitura con la ...Nanotale, ultimo arrivato nello sparuto genere delle typing adventures con elementi RPG, ci mette nei panni di un'archivista che ha il compito di raccogliere tracce e indizi su un mondo morente per ri ...