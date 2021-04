MotoGP | Davide Brivio | “Parlare con Mir o Rins e farlo con Fernando non è molto diverso”

(Di giovedì 29 aprile 2021)esprime una considerazione sulla differenza del rapporto tra l’asturianoAlonso e gli spagnoli Joan Mir o Alex. Il lombardo, uno dei vertici del nuovo progetto Alpine nel Mondiale di F1 2021, non nota grandi cambiamenti nel lavoro tra l’ex alfiere delle Ferrari ed i piloti che hanno dominato il titolo 2020 nella. L’ex personaggio del paddock del Motomondiale si appresta per il terzo evento del campionato con il due volte campione del mondo Alonso ed il francese Esteban Ocon, entrambi a punti ad Imola. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, il vecchio tecnico della Suzuki ha affermato: “con Mir oconnon è. Non sono un ingegnere e ...

...ha fortemente frenato sul progetto di scendere in pista con quattro moto dopo l'addio di... La certezza, per ora, è una sola : la famiglia Gresini non ha alcuna intenzione di lasciare laDALLE MOTO ALLE MONOPOSTO Dopo aver portato la Suzuki sul trono della, grazie al titolo mondiale conquistato nella passata stagione da Joan Mir, quest'annoBrivio ha abbracciato una nuova affascinante sfida , accettando il ruolo di Racing Director nel team ...Davide Brivio esprime una considerazione sulla differenza del rapporto tra l'asturiano Fernando Alonso e gli spagnoli Joan Mir o Alex Rins. Il lombardo, uno dei vertici del nuovo progetto Alpine nel M ...Valentino Rossi ha annunciato l'ascesa della VR46 in MotoGP nel quinquennio 2022-2026. Gli scenari possibili per la scelta del costruttore.