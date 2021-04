Materiale pedopornografico, Metzdelder confessa: «Dovrò convivere con questo peso» (Di giovedì 29 aprile 2021) Christoph Metzelder ha confessato di aver diffusione Materiale pedopornografico Christoph Metzelder, ex di Borussia Dortmund e Real Madrid, ha confessato di fronte al tribunale distrettuale di aver diffuso Materiale pedopornografico. Queste le parole del tedesco riportate dai media tedeschi: «Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili. Accetterò la punizione e chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale. Dovrò convivere con questo senso di colpa per il resto della mia vita». La pena per Metzelder, con la confessione, dovrebbe essere di 10-12 mesi di libertà vigilata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Christoph Metzelder hato di aver diffusioneChristoph Metzelder, ex di Borussia Dortmund e Real Madrid, hato di fronte al tribunale distrettuale di aver diffuso. Queste le parole del tedesco riportate dai media tedeschi: «Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili. Accetterò la punizione e chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale.consenso di colpa per il resto della mia vita». La pena per Metzelder, con la confessione, dovrebbe essere di 10-12 mesi di libertà vigilata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

