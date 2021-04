Lutto nel canottaggio, è morto a 26 anni il campione Filippo Mondelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Grave perdita nel canottaggio italiano: è morto Filippo Mondelli, campione del mondo nel 2018 nel quattro di coppia. L’atleta, che faceva parte anche del Consiglio nazionale del Coni, avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. Nella sua vita è sempre stato un guerriero, Filippo Mondelli. “È stato un ragazzo che ha lottato, gioito e goduto della vittoria più bella, il titolo mondiale sul quattro di coppia conquistato il 15 settembre 2018 a Plovdiv al termine di una gara perfetta. Uno spettacolo straordinario!”, ricorda in una nota la Federazione Italiana canottaggio. “Un risultato che doveva essere il preludio di altri traguardi sportivi ancora più importanti. E quindi il 31 agosto 2019 è ancora Filippo, con il suo ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 29 aprile 2021) Grave perdita nelitaliano: èdel mondo nel 2018 nel quattro di coppia. L’atleta, che faceva parte anche del Consiglio nazionale del Coni, avrebbe compiuto 27il prossimo 18 giugno. Nella sua vita è sempre stato un guerriero,. “È stato un ragazzo che ha lottato, gioito e goduto della vittoria più bella, il titolo mondiale sul quattro di coppia conquistato il 15 settembre 2018 a Plovdiv al termine di una gara perfetta. Uno spettacolo straordinario!”, ricorda in una nota la Federazione Italiana. “Un risultato che doveva essere il preludio di altri traguardi sportivi ancora più importanti. E quindi il 31 agosto 2019 è ancora, con il suo ...

