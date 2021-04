L’Europarlamento approva il pass vaccinale, ma sarà inutile. Ecco perché (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Via libera del Parlamento europeo al green pass, ovvero il certificato verde digitale per gli spostamenti all’interno dell’Ue, altrimenti noto come passaporto vaccinale. Tecnicamente, L’Europarlamento ha seguito l’iter previsto al riguardo, adottando la proposta della Commissione europea. E non c’è stata neppure una grande discussione, visto che 540 deputati hanno votato a favore, soltanto 119 contro e appena 31 si sono astenuti. L’unica risibile questione è stata posta sulla durata del “certificato europeo Covid-19”, altrimenti definito “certificato verde digitale” dalla Commissione (apriamo e chiudiamo al volo una parentesi sull’avvilente discussione sul nome da affibbiare a questo documento, con un commento rapido: pietà). Leggi anche: Caos “green pass”. Medici di base non rilasciano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Via libera del Parlamento europeo al green, ovvero il certificato verde digitale per gli spostamenti all’interno dell’Ue, altrimenti noto comeaporto. Tecnicamente,ha seguito l’iter previsto al riguardo, adottando la proposta della Commissione europea. E non c’è stata neppure una grande discussione, visto che 540 deputati hanno votato a favore, soltanto 119 contro e appena 31 si sono astenuti. L’unica risibile questione è stata posta sulla durata del “certificato europeo Covid-19”, altrimenti definito “certificato verde digitale” dalla Commissione (apriamo e chiudiamo al volo una parentesi sull’avvilente discussione sul nome da affibbiare a questo documento, con un commento rapido: pietà). Leggi anche: Caos “green”. Medici di base non rilasciano ...

