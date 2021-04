La riunificazione di Cipro è impossibile?

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono ricominciati i negoziati per la riconciliazione dell'isola divisa, ma le cose non andavano così male da decenni

...un terreno comune perché le parti possano negoziare una soluzione duratura alla questione di... L'attuale posizione di Ankara esclude i tentativi difederale, sempre falliti in ...STABILITÀ Il problema dinon riguarda solo la divisione dell'isola, ma da alcuni anni sta interessando anche la comunità internazionale perché influisce sulla stabilità e sulla sicurezza nel ...Sono ricominciati i negoziati per la riconciliazione dell'isola divisa, ma le cose non andavano così male da decenni ...L'isola di Cipro è divisa dal 1983 in due comunità: la Repubblica di Cipro, Stato membro dell'Unione europea, e l'autoproclamata ...