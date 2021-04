Koeman | “Colpo durissimo Cercheremo di vincere le prossime 5 e sperare”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ronald, tecnico del Barcellona, ha commentato con grande delusione il ko per 2-1 contro il Granada che vede fallire al Barcellona di raggiungere la vetta della Liga. Queste le parole del tecnico olandese: “Un, siamo dispiaciuti. Da domani dobbiamo già guardare avanti, cercare dile ultime 5 per provare ad essere campioni. Il destino però non dipende più solo da noi. All’intervallo ci eravamo detti di stare concentrati perché sarebbe stata una partita difficile, ma sui due gol loro è mancata questa attenzione, questa concentrazione. L’espulsione? Non saprei. Mi hanno detto per mancanza di rispetto al quarto uomo, ma non ho detto niente di male, ho commentato una giocata con rispetto. Non ho insultato nessuno, è un rosso incredibile”. Foto: Japantimes L'articolo proviene da Alfredo ...