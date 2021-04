Isole covid free, Salmaso: “Non esistono, virus entra lo stesso” (Di giovedì 29 aprile 2021) Quello delle Isole covid free “mi sembra un discorso che ha delle basi teoriche abbastanza deboli. Perché, anche se in una piccola zona circoscritta riesco a vaccinare tutti, abbiamo gli adolescenti e i giovani adulti che comunque continuano a portare in giro il virus. Poi, queste piccole Isole, proprio perché sono piccole, come anche” località come “San Marino, hanno un grande scambio con il resto della popolazione, quindi il virus continua a entrare”. E’ l’opinione di Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà’ su Rai3. “I vaccini inoltre – riflette – non sono al 100% efficaci, per quanto lo siano molto. Quindi, può essere una forma di tutela” vaccinare tutti gli abitanti di un’isola come si è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Quello delle“mi sembra un discorso che ha delle basi teoriche abbastanza deboli. Perché, anche se in una piccola zona circoscritta riesco a vaccinare tutti, abbiamo gli adolescenti e i giovani adulti che comunque continuano a portare in giro il. Poi, queste piccole, proprio perché sono piccole, come anche” località come “San Marino, hanno un grande scambio con il resto della popolazione, quindi ilcontinua are”. E’ l’opinione di Stefania, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà’ su Rai3. “I vaccini inoltre – riflette – non sono al 100% efficaci, per quanto lo siano molto. Quindi, può essere una forma di tutela” vaccinare tutti gli abitanti di un’isola come si è ...

