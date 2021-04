Inter | un rinnovo a sorpresa che potrebbe accontentare tutti

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un, quello chepalesarsi da qui alla fine della stagione in casa. Il club sta valutando proprio in questi giorni. Con la vittoria dello Scudetto, per l’si preparerà un’estate di fuoco. In particolare il mercatorappresentare la vera sfida alla quale soprattutto la dirigenza (al netto di tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.