Estate 2021, riaprono spiagge libere e stabilimenti balneari: tutte le regole (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ stato Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione, a dare l’ok per la riapertura delle spiagge. Nel Lazio la stagione balneare 2021 partirà ufficialmente dal 1° maggio: ad accertarlo è un decreto del Presidente. In aiuto ai Comuni del litorale laziale, per di più, arrivano fondi e aiuti da 3 milioni di euro che serviranno per incanalare nel rispetto dei decreti i bagnanti. Leggi anche: Scuole aperte in Estate: il nuovo piano del ministro Bianchi spiagge libere e stabilimenti: le regole Ci sono però delle regole specifiche anche per la riapertura degli stabilimenti balneari. Innanzitutto sarà obbligatorio un distanziamento tra gli ombrelloni che garantista 10mq tra i vari. Anche per i lettini/sedie e sdraio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ stato Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione, a dare l’ok per la riapertura delle. Nel Lazio la stagione balnearepartirà ufficialmente dal 1° maggio: ad accertarlo è un decreto del Presidente. In aiuto ai Comuni del litorale laziale, per di più, arrivano fondi e aiuti da 3 milioni di euro che serviranno per incanalare nel rispetto dei decreti i bagnanti. Leggi anche: Scuole aperte in: il nuovo piano del ministro Bianchi: leCi sono però dellespecifiche anche per la riapertura degli. Innanzitutto sarà obbligatorio un distanziamento tra gli ombrelloni che garantista 10mq tra i vari. Anche per i lettini/sedie e sdraio ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - Agenzia_Italia : Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “La situazione migliora. Riaperture coraggiose, ma se interpretate come un ‘liberi tutti’ si co… - OnlyPopPlease1 : RT @Agenzia_Italia: Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - CorriereCitta : Estate 2021, riaprono spiagge libere e stabilimenti balneari: tutte le regole -