Dopo 50 anni di attesa, ora la passerella si fa sul... Serio (Di giovedì 29 aprile 2021) iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Serio, realizzato a fianco del Ponte Marzio fra i comuni di Gorle (Comune capofila del progetto), Scanzorosciate ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume, realizzato a fianco del Ponte Marzio fra i comuni di Gorle (Comune capofila del progetto), Scanzorosciate ...

Advertising

marcocappato : Siamo stati assolti. Dopo 4 anni e 9 udienze dalla nostra autodenuncia per aver aiutato a morire Davide Trentini. O… - fattoquotidiano : “Il Vaticano ha investito per oltre 20 anni in un’industria che produceva la pillola del giorno dopo” - ZZiliani : Noi siamo quel paese in cui #Orsato dopo 4 anni va in tv a spiegare l'errore commesso con Pjanic, dice (davvero) ch… - PAPLURA : @_enz29 @NetworkInquirer Se sono incompetenti loro allora chissà chi è anche oeggio, dopo 10 anni a non vincere un… - chilisummer : RT @boni_castellane: La Corte Suprema degli Stati Uniti sta prendendo in esame la disputa tra una scuola e una studentessa di 14 anni che h… -