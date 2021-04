Covid: 143 mila mascherine cinesi sequestrate dalla Gdf (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 143 mila mascherine ed altri dispositivi di sicurezza contraffatti e non certificati, di fabbricazione cinese, sono stati sequestrati tra Napoli e provincia dalla Guardia di Finanza. In due empori cinesi nella zona orientale di Napoli sono stati sequestrate oltre 100 mila mascherine. di tipo chirurgico, visiere, termometri e saturimetri, Guanti in lattice sono stati sequestrati a San Giorgio a Cremano, ed Ercolano, in negozi di casalinghi gestiti da immigrati cinesi e nello studio di un grafico; a Marigliano, Acerra, Torre del Greco e Forio d’ Ischia. Qui sono state trovate 5.600 mascherine con falso marchio di conformità CE. Tra Castellammare di Stabia, Pompei, Giugliano e Villaricca sono state ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 143ed altri dispositivi di sicurezza contraffatti e non certificati, di fabbricazione cinese, sono stati sequestrati tra Napoli e provinciaGuardia di Finanza. In due emporinella zona orientale di Napoli sono statioltre 100. di tipo chirurgico, visiere, termometri e saturimetri, Guanti in lattice sono stati sequestrati a San Giorgio a Cremano, ed Ercolano, in negozi di casalinghi gestiti da immigratie nello studio di un grafico; a Marigliano, Acerra, Torre del Greco e Forio d’ Ischia. Qui sono state trovate 5.600con falso marchio di conformità CE. Tra Castellammare di Stabia, Pompei, Giugliano e Villaricca sono state ...

