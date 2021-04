Coronavirus, torna a calare i numero di vittime. Gimbe: lenta discesa ma indietro sui vaccini 60-79 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) E' di 14.320 nuovi positivi al Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 288. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Con i dati odierni, i contagiati da inizio pandemia hanno superato i 4 milioni (4.009.208). Ieri i nuovi contagi sono stati 13.385, i morti 344. I tamponi eseguiti sono stati 330.075, contro i 336.336 di ieri: il tasso di positività sale al 4,3% (ieri era al 4%). Sono 18.088 i guariti nelle ultime 24 ore: il totale dei dimessi e dei guariti ammonta a 3.449.955. Sono 4.062 in meno di ieri gli attuali positivi per un numero complessivo di 438.709. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501), Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084) e Sicilia (+1.061).Gimbe: lenta discesa ma indietro sui ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 aprile 2021) E' di 14.320 nuovi positivi al Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 288. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Con i dati odierni, i contagiati da inizio pandemia hanno superato i 4 milioni (4.009.208). Ieri i nuovi contagi sono stati 13.385, i morti 344. I tamponi eseguiti sono stati 330.075, contro i 336.336 di ieri: il tasso di positività sale al 4,3% (ieri era al 4%). Sono 18.088 i guariti nelle ultime 24 ore: il totale dei dimessi e dei guariti ammonta a 3.449.955. Sono 4.062 in meno di ieri gli attuali positivi per uncomplessivo di 438.709. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501), Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084) e Sicilia (+1.061).masui ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Bollettino Covid in Italia e Lombardia: 14.320 nuovi contagi, 288 morti Piemonte Dopo sette settimane, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari in Piemonte torna ... Liguria In Liguria sono stati registrati 301 nuovi casi di Coronavirus ed altri 9 decessi. Lo ha ...

Ostia, la stagione balneare dal 15 maggio: torna l'app Seapass per evitare assembramenti in spiaggia La bella stagione è alle porte e anche Ostia , sul litorale romano, si prepara all'estate, la seconda che gli italiani vivranno ai tempi del Coronavirus. E se la Regione ha dato il via libera per la riapertura dal 1 maggio, a Ostia la stagione balneare inizierà il 15 dello stesso mese . Leggi anche : Estate 2021, riaprono spiagge libere e ...

Coronavirus: torna la zona gialla, solo la Sardegna in zona rossa Ipsoa Torna l’isola pedonale nel centro di Piove di Sacco. Il via dal 28 maggio Chiusura al traffico nelle ore serali, la domenica sarà anticipata alle 15. Decise le regole per i plateatici PIOVE DI SACCO. Isola pedonale in centro storico ai tempi del Covid-19. In un momento di g ...

