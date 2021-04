Cina, un altro passo verso lo spazio: lanciato il primo modulo della sua stazione spaziale – Il video (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiama Tianhe, “Armonia Celeste”, ed è il primo modulo dei tre che comporranno la stazione spaziale cinese Tiangong-3, la piattaforma di 110 metri cubi abitabili che Pechino ha inviato in orbita per proseguire l’esplorazione spaziale. Il progetto ha l’obiettivo di ottenere la presenza di astronauti nello spazio in maniera continua. Il lancio è avvenuto dal centro di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan, ed è stato trasmesso in tutto il Paese dalla televisione di Stato Cctv. video: Ansa Leggi anche: Paura sulla Crew Dragon per la collisione con un oggetto non identificato, ma era un falso allarme – Il video Space X, aperti i portelli della Crew Dragon: l’incontro e gli abbracci con l’equipaggio della ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiama Tianhe, “Armonia Celeste”, ed è ildei tre che comporranno lacinese Tiangong-3, la piattaforma di 110 metri cubi abitabili che Pechino ha inviato in orbita per proseguire l’esplorazione. Il progetto ha l’obiettivo di ottenere la presenza di astronauti nelloin maniera continua. Il lancio è avvenuto dal centro di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan, ed è stato trasmesso in tutto il Paese dalla televisione di Stato Cctv.: Ansa Leggi anche: Paura sulla Crew Dragon per la collisione con un oggetto non identificato, ma era un falso allarme – IlSpace X, aperti i portelliCrew Dragon: l’incontro e gli abbracci con l’equipaggio...

Advertising

RaffaeleFitto : Il futuro dell’#Europa, le relazioni tra #UE e #Cina e tanto altro: è questa l'agenda della Conferenza dei presiden… - Fontana3Lorenzo : In Cina, chi difende i cristiani, come l'avvocato Gao Zhisheng, viene fatto sparire nel nulla. Un altro episodio d… - dfens451 : @Gulaghista @Gabri_Benci @VagnoniPaolo @RobertoBurioni @colvieux @FabrizioChiodo Perché, in Cina sì invece? Decidi… - Sargans2 : @diTerralba Perché questa gran 'minaccia' non si sente. Tra l'altro la Cina è il primo partner commerciale di Taiwan. - Enzo40510601 : RT @RaffaeleFitto: Il futuro dell’#Europa, le relazioni tra #UE e #Cina e tanto altro: è questa l'agenda della Conferenza dei presidenti de… -