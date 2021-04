Canottaggio, Filippo Mondelli morto a 26 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sport italiano è in lutto: è morto Filippo Mondelli , campione del mondo di Canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia a Plovdiv. Sull'imbarcazione italiana quel giorno c'erano anche Panizza , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sport italiano è in lutto: è, campione del mondo dinel 2018 nel quattro di coppia a Plovdiv. Sull'imbarcazione italiana quel giorno c'erano anche Panizza , ...

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - Corriere : L’ultima vogata di Filippo Mondelli, il campione del mondo ucciso dal cancro a 26 anni - fanpage : Ultim'ora - è morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio. - albertomarti : RT @Eurosport_IT: Filippo Mondelli non ce l'ha fatta ???? Lo sport italiano è in lutto: l'ex campione del mondo di canottaggio si è spento a… - casarinale58 : RT @TgrRai: Lo sport italiano in lutto per la morte del 27enne Filippo #Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di… -