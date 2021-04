(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Raiola è un grande agente nelmaschile, il problema è che ilitaliano non è ancora pronto per certi livelli, perché abbiamo scarsi 30mila tesserati, contro Francia, Inghilterra, Germania e Spagna dove ce ne sono almeno 200mila e quindi vuol dire che il sistema potrebbe essere ‘drogato'”. E’ l’opinione espressa dal noto agente die non solo, Alfredo, dell’, all’Adnkronos, sull’arrivo di Mino Raiola nelmercato. “I grandi manager lo fanno perché spostano capitali anche nelma si rischia di avere costi maggiori per i club. Gli ingaggi non ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Troisi (Agenzia Players Group), 'Raiola nel femminile? Rischio è 'drogare' sistema'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Troisi

Metro

Mettete assieme un Benigli e un, e il divertimento è sempre assicurato. Pirlo comunica poco, ... Da amante del, le difficolta di una vecchia signora mi turbano nel profondo, noi due nel ...Anche in questo, e non da ora, ilappare diverso dal Rugby, dal Baseball o dalla Pallacanestro . Non ci piace, ma non ne siamo stupiti. In questi casi si potrebbe rispondere come. ...Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Raiola è un grande agente nel calcio maschile, il problema è che il calcio femminile italiano non è ancora pronto per certi livelli, perché abbia ...Non sappiamo che posto occuperebbero gli insulti e le minacce di morte al figlio di Pirlo, nella sagra universale dell’ infamia, che non chiude mai i battenti.