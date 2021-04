Blue Origin, Bezos: in vendita a breve biglietti per viaggi spaziali (Di giovedì 29 aprile 2021) Blue Origin metterà in vendita a breve i biglietti per corse a bordo della sua navicella turistica spaziale New Shepard. Lo annuncia Jeff Bezos, senza però precisare il costo del biglietto. 'Ulteriori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021)metterà inper corse a bordo della sua navicella turistica spaziale New Shepard. Lo annuncia Jeff, senza però precisare il costo del biglietto. 'Ulteriori ...

