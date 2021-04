Belen Rodriguez, maxi-cachet a La canzone segreta: «100mila euro per la comparsata di un’ora» (Di giovedì 29 aprile 2021) Belen Rodriguez a “La canzone segreta”, la sua partecipazione (con maxicachet) fa discutere. La showgirl argentina, per partecipare allo show condotto da Serena Rossi, avrebbe infatti intascato un compenso enorme: ben 100mila euro, per appena un’ora di presenza, una cifra su cui i parlamentari della Lega nella commissione di vigilanza Rai chiedono sia fatta chiarezza. Lo afferma il quotidiano Il Giornale, secondo cui la notizia sul super-compenso di Belen (partita da rumors del settimanale Oggi) sta circolando da alcuni giorni e ha innescato furiose polemiche: sui social in tanti hanno condannato l’opportunità di dare una cifra così alta alla Rodriguez, sproporzionata sia rispetto alla media dei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 aprile 2021)a “La”, la sua partecipazione (con) fa discutere. La showgirl argentina, per partecipare allo show condotto da Serena Rossi, avrebbe infatti intascato un compenso enorme: ben, per appenadi presenza, una cifra su cui i parlamentari della Lega nella commissione di vigilanza Rai chiedono sia fatta chiarezza. Lo afferma il quotidiano Il Giornale, secondo cui la notizia sul super-compenso di(partita da rumors del settimanale Oggi) sta circolando da alcuni giorni e ha innescato furiose polemiche: sui social in tanti hanno condannato l’opportunità di dare una cifra così alta alla, sproporzionata sia rispetto alla media dei ...

Advertising

G_Chinellato : RT @anthos555: Con un Paese in crisi economica la Rai da 100mila euro a Belen? ?? - infoitcultura : Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai, un giornalista rivela che … - infoitcultura : Belen Rodriguez la confessione su Instagram: “Mi sentivo soffocare, lei mi ha salvata” - infoitcultura : La Canzone Segreta, '100mila euro per un'ora'. Belen Rodriguez fa crollare la Rai, si muove la Lega: scandalo senza… - infoitcultura : Belen Rodriguez, maxi-cachet a La canzone segreta: «100mila euro per la comparsata di un'ora» -