Variante indiana | pandemia fuori controllo e cospirazione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Lafa paura, con 17,6 milioni di casi e quasi 200mila decessi nel Paese asiatico. E’ impressionante l’escalation Covid che si sta scatenando in India. Una seconda ondata caratterizzata da una crescita esponenziale non solo di contagi ma di morti in un Paese di 1,3 miliardi di abitanti. Per i critici forse non tutti saranno periti a causa del Covid, vero, ma qui purtroppo i dati potrebbero essere al contrario molto più elevati di quelli rilevati. In India sta finendo, oltre all’ossigeno per la cura dei malati, anche la legna per bruciare in strada i cadaveri, spesso su pire improvvisate, mentre i forni crematori lavorano senza sosta. Servono milioni di vaccini. Purtroppo le cure naturali e le alte e variegate spiritualità locali, per quanto importanti e qui diffuse, non pare riescano fare molto quando il virus prende ...