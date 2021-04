Traffico Roma del 28-04-2021 ore 10:00 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno mattinata difficile perché questa mattina deve spostarsi sul Raccordo Anulare personalmente occupato dai venditori ambulanti in protesta lunghe code al momento paralizzano il Traffico sulla carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code anche tra la Prenestina e la Nomentana analoga situazione in carreggiata in te ma qui si sta in fila tra l’uscita per la Roma L’Aquila e l’abbia anche sul resto del raccordo anulare il Traffico è in aumento e risultati rallentato In entrambe le carreggiate difficoltà sei anche sulla diramazione Roma Sud per entrare sul raccordo con code a partire dal casello Traffico incolonnato anche su tutto il percorso Urbano della A24 quindi dal raccordo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno mattinata difficile perché questa mattina deve spostarsi sul Raccordo Anulare personalmente occupato dai venditori ambulanti in protesta lunghe code al momento paralizzano ilsulla carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code anche tra la Prenestina e la Nomentana analoga situazione in carreggiata in te ma qui si sta in fila tra l’uscita per laL’Aquila e l’abbia anche sul resto del raccordo anulare ilè in aumento e risultati rallentato In entrambe le carreggiate difficoltà sei anche sulla diramazioneSud per entrare sul raccordo con code a partire dal caselloincolonnato anche su tutto il percorso Urbano della A24 quindi dal raccordo ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, gli ambulanti bloccano il Grande Raccordo Anulare I venditori ambulanti bloccano il traffico sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Si tratta di una protesta contro i bandi che la sindaca Virginia Raggi intende realizzare e che metterebbero a rischio, dicono i manifestanti, l'attività ...

Roma, protesta degli ambulanti sul Gra: Raccordo paralizzato e tensioni con la polizia Con conseguente blocco del traffico. Sul posto ci sono la Polizia Stradale di Settebagni, diverse volanti della Questura di Roma è il Reparto mobile della Polizia di Stato. I rappresentanti degli ...

Traffico Roma del 28-04-2021 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Protesta degli ambulanti sul Raccordo: traffico bloccato Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina Protesta degli ambulanti sul Grande Raccordo Anulare. Una decisione che sta per ...

Roma, protesta ambulanti sul Gra: «Difendiamo il nostro diritto al lavoro» Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa della protesta dei venditori ambulanti. «La sindaca Raggi vuole applicare di fatto la (direttiva, ndr) Bolkestein, disconoscendo ...

