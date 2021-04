Traffico Roma del 28-04-2021 ore 09:00 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ancora difficoltà nella zona sud-est del raccordo anulare complice una manifestazione degli ambulanti che viaggiano a velocità ridotta alcuni incidenti e la pioggia tutto questo al momento provoca lunghe code sulla carreggiata interna tra La Rustica e l’uscita per la via Appia mentre in carreggiata esterna abbiamo code tra la Pontina è la Tuscolana e seguire tra la Casilina e la Nomentana difficoltà si incontrano anche sulla diramazione Roma Sud per entrare sul raccordo con code a partire dal casello Traffico incolonnato anche su tutto il per Urbano della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ancora difficoltà nella zona sud-est del raccordo anulare complice una manifestazione degli ambulanti che viaggiano a velocità ridotta alcuni incidenti e la pioggia tutto questo al momento provoca lunghe code sulla carreggiata interna tra La Rustica e l’uscita per la via Appia mentre in carreggiata esterna abbiamo code tra la Pontina è la Tuscolana e seguire tra la Casilina e la Nomentana difficoltà si incontrano anche sulla diramazioneSud per entrare sul raccordo con code a partire dal caselloincolonnato anche su tutto il per Urbano della ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Gli ambulanti bloccano il traffico sul Gra: traffico impazzito Lo segnala il gruppo Facebook 'GRA zie dell'informazione! - INFO GrandeRaccordoAnulare di Roma e dintorni'. Gli utenti segnalano la formazione di file lunghissime in entrambi i sensi di marcia. In ...

Ambulanti in protesta: Grande raccordo anulare bloccato ... Grande raccordo anulare bloccato - Hanno invaso entrambe le carreggiate del Raccordo Anulare in entrambe le direzioni paralizzando letteralmente il traffico. Sono gli ambulanti di Roma che con i ...

Traffico Roma del 27-04-2021 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, Gra bloccato dalla protesta degli ambulanti Gli ambulanti dell'associazione nazionale ambulanti legati a varie sigle sindacali questa mattina dalle 7 hanno bloccato il raccordo anulare con i loro furgoni, ombrelloni , gazebo e stand ...

Provincia – Traffico illecito di rifiuti, sequestrato depuratore di una nota società del frusinate Ieri mattina i militari del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, comandati dal ten. col. Vitantonio Masi e coadiuvati dalle Stazioni CC Forestale di Frosinone e di Veroli, ...

