Tra aumenti programmati di ingaggio, adeguamenti e rinnovi, l’Inter 2021-22 costa già un botto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima ancora che la prossima stagione inizi, tra aumenti di ingaggi già programmati, rinnovi e adeguamenti di contratti, l’Inter “già costa una tombola”, scrive il Corriere dello Sport. Tutto questo mentre il club, come più o meno tutti gli altri, è costretto invece a tagliare i costi dove possibile. “Nei contratti di alcuni giocatori, Lukaku, Vidal ed Eriksen, infatti, sono previsti aumenti di stipendio piuttosto sostanziosi. Inoltre c’è tutta la questione rinnovi. I discorsi più avanzati sono quelli per Lautaro e Bastoni, destinati a raddoppiare o quasi i propri emolumenti”. E poi ci sono le trattative già avviate e quelle imminenti, come quella di Brozovic, Perisic e Vecino, che si aspettano un adeguamento, mentre ad Handanovic è già stato promesso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima ancora che la prossima stagione inizi, tradi ingaggi giàdi contratti,“giàuna tombola”, scrive il Corriere dello Sport. Tutto questo mentre il club, come più o meno tutti gli altri, è costretto invece a tagliare i costi dove possibile. “Nei contratti di alcuni giocatori, Lukaku, Vidal ed Eriksen, infatti, sono previstidi stipendio piuttosto sostanziosi. Inoltre c’è tutta la questione. I discorsi più avanzati sono quelli per Lautaro e Bastoni, destinati a raddoppiare o quasi i propri emolumenti”. E poi ci sono le trattative già avviate e quelle imminenti, come quella di Brozovic, Perisic e Vecino, che si aspettano un adeguamento, mentre ad Handanovic è già stato promesso ...

