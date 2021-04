Tommaso Zorzi condurrà un programma di Italia 1 | ecco cosa farà

(Di mercoledì 28 aprile 2021)unsu1! La notizia è arrivata direttamente da Santo Pirrotta in diretta a Ogni Mattina, ildi TV8 di Adriana Volpe. Scopriamo qualin più! Leggi anche: Diletta Leotta sbotta: la verità su Can Yaman e il rapporto con Ryan Friedkinsu1 con un...

Advertising

Parpiglia : @m_semplicemente @kojiharu93 @tommaso_zorzi Siamo stanchi davvero . Pausa ????. Abbiamo riunioni su riunioni . - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - softomlinsvn : @doveseiamore ma veramente che argomentazione è, poi vabbè è nel fandom di quell? che dicevano che tommaso zorzi fo… - TZ_68_GS_56 : Ho indagato... ebbene sì Tommy domenica era con Lorenzo, è per questo che non si fa sentire da 3 giorni?? #tzvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il Messaggero

è l'uomo delle belle notizie. Letteralmente esploso dopo la vittoria del GF Vip 5, ora ha le mani in pasta in molte cose. Partendo dall'Isola dei Famosi, passando per il Maurizio ...pensa di avere il microfono chiuso e si lascia andare a una dichiarazione forte: "Gilles è insopportabile", opinionista quest'anno all'Isola dei famosi insieme ad Elettra ...Cosa ne pensa Alfonso Signorini del fenomeno Tommaso Zorzi in televisione? Le parole del conduttore del Grande Fratello Vip fanno discutere ...Dopo il GF Vip, Tommaso beccato in compagnia di Lorenzo Campi con il quale ha trascorso anche la domenica del 25 aprile ...