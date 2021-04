Terroristi rossi, il generale Mori: «La sinistra radicale ha sostenuto ideologicamente la non consegna» (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Questi arresti innovano il comportamento dello Stato francese in relazione alla “dottrina Mitterand”. La prima sensazione è che decisione della Francia sia collegata a una specifica categoria di ex Terroristi. Vale a dire quelli che sono stati coinvolti in fatti di sangue». A dirlo all’AdnKronos, commentando l’arresto degli ex 7 brigatisti rossi in Francia, è l’ex generale del Ros Mario Mori, che operò sotto il Nucleo speciale Antiterrorismo diretto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e arrestò la Br Barbara Balzerani. Tra gli arrestati ci sono elementi di spicco dell’eversione di sinistra. «Indubbiamente – aggiunge il generale Mori – la sinistra radicale ha sempre sostenuto le posizioni di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Questi arresti innovano il comportamento dello Stato francese in relazione alla “dottrina Mitterand”. La prima sensazione è che decisione della Francia sia collegata a una specifica categoria di ex. Vale a dire quelli che sono stati coinvolti in fatti di sangue». A dirlo all’AdnKronos, commentando l’arresto degli ex 7 brigatistiin Francia, è l’exdel Ros Mario, che operò sotto il Nucleo speciale Antiterrorismo diretto dalCarlo Alberto Dalla Chiesa e arrestò la Br Barbara Balzerani. Tra gli arrestati ci sono elementi di spicco dell’eversione di. «Indubbiamente – aggiunge il– laha semprele posizioni di ...

