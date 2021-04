Temptation Island | Sofia Calesso riceve un particolare regalo

Advertising

tizetavip : RT @hazsangels: “Tra gli ospiti Filippo Bisciglia, che magari mi proporrà di volare verso l'isola delle tentazioni” Già si vede a Temptati… - Malvy34087444 : RT @hazsangels: “Tra gli ospiti Filippo Bisciglia, che magari mi proporrà di volare verso l'isola delle tentazioni” Già si vede a Temptati… - annoiatissima_ : sentendomi come sossio aruta che balla a temptation island mentre guardo il video - AntonellaParen9 : RT @hazsangels: “Tra gli ospiti Filippo Bisciglia, che magari mi proporrà di volare verso l'isola delle tentazioni” Già si vede a Temptati… - jessica_zorzina : RT @hazsangels: “Tra gli ospiti Filippo Bisciglia, che magari mi proporrà di volare verso l'isola delle tentazioni” Già si vede a Temptati… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

A quanto pare Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbero entrare a far parte del prossimo cast di ''. E per lui sarebbe un ritorno, essendoci già stato con Ida. L'autrice ...... un po' come avvenne acon il modello spagnolo Ivan Gonzalez . Ma proprio quando sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa Gianmarco ha iniziato a flirtare con Melyssa Pinto ,...Come ha mostrato nelle sue recenti stories Sofia Calesso poche ore fa ha rivenuto un bellissimo regalo da un brand di borse. Si tratta di una tote bag ...In queste ore Serena Spena ha condiviso con i suoi followers una figuraccia fatta ieri nel suo negozio, in cui vende bomboniere, addobbi e articoli da ...