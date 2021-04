Senato: Casellati, 'convocherò Giunta regolamento sul Misto' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "La prossima settimana convocherò una Giunta per il regolamento per discutere del gruppo Misto, anche per quel che riguarda il dissenso". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in aula. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "La prossima settimanaunaper ilper discutere del gruppo, anche per quel che riguarda il dissenso". Lo ha detto la presidente delElisabettain aula.

Advertising

repubblica : Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” - SkyTG24 : Senato, Maria Alberti Casellati ha effettuato 124 voli di Stato in un anno - repubblica : Oggi su Rep: ?? Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” [di Giu… - claudia_sot : RT @Zziagenio78: La Casellati in un anno ha usato l'aereo di stato 124 volte. Ha volato così tanto che quando prende il microfono al Senato… - VerdiStudio : Durante la pandemia la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati da maggio 2020 ad oggi il Falcon 90… -