Se la connessione c' è ma i siti web non caricano e i download sono fermi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando Internet non funziona bene i problemi posessere causati sia dall'operatore internet sia dalla configurazione di rete interna. Possiamo accorgerci di questi problemi notando che inon finiscono mai e rimangono, che lava e viene, che il servizio in streaming salta sul più bello o si presenta con una qualità notevolmente più bassa rispetto all'inizio o che la diretta Zoom salta sul più bello senza dare nessun preavviso. In questa guida vi mostreremo come risolvere la stragrande maggioranza dei problemi die di apertura deiweb con trucchi e metodi applicabili da tutti, senza essere dei grandi esperti di informatica. Al termine delle prove avremo sicuramente risolto i problemi più comuni e saremo in grado di connetterci alla massima ...