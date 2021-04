Recensione AirTag, come funzionano i trova-oggetti di Apple (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo l’annuncio della settimana scorsa, vi abbiamo spiegato a grandi linee come funzionano gli AirTag, i nuovi dischetti di Apple che aiutano a rintracciare chiavi e altri oggetti in caso di smarrimento. Nei giorni scorsi ne è arrivata in redazione una manciata: più precisamente una confezione singola (che contiene un AirTag e costa 35 euro) e una confezione da quattro (119 euro). Ogni AirTag pesa 11 grammi ed è grande circa quanto una moneta da due euro, ha un lato in metallo con il logo della Mela e l’altro in plastica su cui si può far incidere qualcosa (una parola di quattro lettere o delle emoji) al momento dell’acquisto online. La parte in metallo si può rimuovere per sostituire la batteria, una comune pila piatta CR2032 di quelle usate nei telecomandi o in ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo l’annuncio della settimana scorsa, vi abbiamo spiegato a grandi lineegli, i nuovi dischetti diche aiutano a rintracciare chiavi e altriin caso di smarrimento. Nei giorni scorsi ne è arrivata in redazione una manciata: più precisamente una confezione singola (che contiene une costa 35 euro) e una confezione da quattro (119 euro). Ognipesa 11 grammi ed è grande circa quanto una moneta da due euro, ha un lato in metallo con il logo della Mela e l’altro in plastica su cui si può far incidere qualcosa (una parola di quattro lettere o delle emoji) al momento dell’acquisto online. La parte in metallo si può rimuovere per sostituire la batteria, una comune pila piatta CR2032 di quelle usate nei telecomandi o in ...

Gli Apple AirTag si graffiano solo a guardarli In buona sostanza, gli AirTag si rigano, e tanto . Davanti e dietro, indifferentemente. Questo è quanto emerge ad esempio dai rilievi da Dieter Bohn, giornalista di The Verge , o dalla recensione del ...

