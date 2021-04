Petrolio: Wti sopra i 63 dollari dopo Opec+ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Petrolio in rialzo sui mercati, dopo che l'Opec+ ha confermato un aumento graduale delle forniture con l'aumento della domanda. Il Wti con consegna a giugno sale sopra i 63 dollari al barile, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021)in rialzo sui mercati,che l'ha confermato un aumento graduale delle forniture con l'aumento della domanda. Il Wti con consegna a giugno salei 63al barile, ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: Wti sopra i 63 dollari dopo Opec+: Il Brent guadagna lo 0,3% a 66,62 dollari - Azzu77 : L’OpecPlus conferma il piano #petrolio #Brent #Wti - albertopolin : DOLLARO AUSTRALIANO: Se la tendenza rialzista che ha iniziato il petrolio WTI continua, le value legate alle materi… - brutgian : Il #petrolio WTI è in rialzo dello 0,7%. L’organismo tecnico scientifico dell’Opec + ha rivisto al rialzo le previs… - giolanalisys : Il #petrolio #WTI è in rialzo dello 0,2% a 62,3 dollari il barile. L’organismo tecnico scientifico dell’#Opec+ ha r… -