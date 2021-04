Perché l'Atalanta è l'esempio perfetto di un calcio sostenibile (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Siamo custodi di un’idea: competizioni dove tutti possano sognare, rispetto per storia, tradizione, persone. Il calcio ha bisogno di Atalanta, Celtic, Dinamo Zagabria. La gente ha bisogno di poter sognare. I grandi club non è detto che lo siano anche in futuro o che lo siano stati in passato, lo sport è imprevedibile». Nelle parole con cui il presidente della Uefa Aleksander Ceferin demoliva l'idea della Superlega, c'era anche l'elogio a chi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in Europa, facendo a spallate con il Golia di turno per imporre la propria idea e il proprio modello virtuoso. L'Atalanta, esempio di sostenibilità L'Atalanta è l'esempio di modello sportivo e finanziario per eccellenza, punto di riferimento per spiegare come coniugare un'attenta gestione dei conti con i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Siamo custodi di un’idea: competizioni dove tutti possano sognare, rispetto per storia, tradizione, persone. Ilha bisogno di, Celtic, Dinamo Zagabria. La gente ha bisogno di poter sognare. I grandi club non è detto che lo siano anche in futuro o che lo siano stati in passato, lo sport è imprevedibile». Nelle parole con cui il presidente della Uefa Aleksander Ceferin demoliva l'idea della Superlega, c'era anche l'elogio a chi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in Europa, facendo a spallate con il Golia di turno per imporre la propria idea e il proprio modello virtuoso. L'di sostenibilità L'è l'di modello sportivo e finanziario per eccellenza, punto di riferimento per spiegare come coniugare un'attenta gestione dei conti con i ...

