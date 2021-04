"Non deve rimanere nessuno. Vai amò". Le chat dell'orrore tra Elena e Giovanni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Elena e Giovanni avevano pianificato la strage familiare. Nelle chat i dettagli inquietanti del piano: "Emilia non può rimanere" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021)avevano pianificato la strage familiare. Nellei dettagli inquietanti del piano: "Emilia non può

Advertising

VittorioSgarbi : 206 mila euro in 8 mesi per alberghi e alloggio... Ovviamente il 'Misfatto Quotidiano' non scrive nulla sulla vicen… - marcofurfaro : Una bella notizia: Walter De Benedetto assolto perché 'il fatto non sussiste'. Perché la #cannabis coltivata e cons… - lucianonobili : Questa notte a #Roma è stata bruciata la lapide di Pietralata dedicata ai martiri partigiani del 23 ottobre del 194… - SoniaLaVera : RT @valy_s: #Vaia, Spallanzani “Non so #Crisanti da dove prenda i dati per le sue affermazioni, ma guai a quel Paese che si affida solo agl… - AndreaDAnastasi : @SkyTG24 Io non riesco a capire perché a tutti i costi qualsiasi cosa o simbolo nostro deve essere fatto da un atto… -