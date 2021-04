Non abbiate paura di essere spontanei. Liberare le emozioni è come una terapia (Di mercoledì 28 aprile 2021) World Press Photo 2021, le foto più belle in gara guarda le foto Si può dire senza la minima esitazione che il 2020 e il 2021 ci abbiano dato abbastanza motivi per essere scossi. I nostri sentimenti si sono avvicinati alla superficie e molte persone hanno cominciato a esprimere turbamenti o gioie senza le maschere di un tempo, quasi che il nostro mondo di dentro rotolasse fuori, come quando eravamo bambini e i lucciconi solcavano liberi le guance. Bene così, giusto così. Scrisse Charles Dickens in Grandi speranze: «Sa il cielo che non abbiamo mai ragione di vergognarci delle nostre ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) World Press Photo 2021, le foto più belle in gara guarda le foto Si può dire senza la minima esitazione che il 2020 e il 2021 ci abbiano dato abbastanza motivi perscossi. I nostri sentimenti si sono avvicinati alla superficie e molte persone hanno cominciato a esprimere turbamenti o gioie senza le maschere di un tempo, quasi che il nostro mondo di dentro rotolasse fuori,quando eravamo bambini e i lucciconi solcavano liberi le guance. Bene così, giusto così. Scrisse Charles Dickens in Grandi speranze: «Sa il cielo che non abbiamo mai ragione di vergognarci delle nostre ...

Advertising

Pontifex_it : Gesù consola i pastori, perché Lui è il Buon Pastore. Se sarete vicini al Signore, al vescovo, fra voi, e al popolo… - AmoreCriminal : “Trovate il coraggio di denunciare e farvi aiutare, non abbiate paura, ascoltate la vostra voce”. Daniela racconta… - LESBIANF0RLOUIS : RT @94CURLED: harry nella stessa intervista pronuncia anche testuali parole: “riguardando indietro ora, l’ultima cosa che avrei voluto sare… - CiaoKarol : Recita la sua Supplica allo Spirito Santo ?????? ?? Giovanni Paolo II: ‘Non abbiate paura..!’ ?? - mibutto01 : RT @GhaliFoh: Non smettete mai di dire la vostra, non abbiate paura di chi vi punterà il dito dicendo che lo fate per secondi fini o per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiate Turismo e riaperture, l'appello di Federalberghi: "Non abbiate fretta" Primocanale Pass vaccinale, il “no” dei medici, la Regione Lazio: lo devono rilasciare La direttiva rimbalza da ieri nelle chat dei medici di base di Roma: non rilasciate il certificato del pass vaccinale, almeno fino a quando non si chiariranno i dubbi avanzati dal Garante ...

Cultura, si alza il sipario ed è già «sold out» Cento sale cinematografiche hanno riaperto e si sono riempite. I sindacati alla Scala: ripartenza doppia con Riccardo Chailly prima di Riccardo Muti ...

La direttiva rimbalza da ieri nelle chat dei medici di base di Roma: non rilasciate il certificato del pass vaccinale, almeno fino a quando non si chiariranno i dubbi avanzati dal Garante ...Cento sale cinematografiche hanno riaperto e si sono riempite. I sindacati alla Scala: ripartenza doppia con Riccardo Chailly prima di Riccardo Muti ...