I piloti della Yamaha Fabio Quartararo e Maverick Vinales affilano le armi in vista del prossimo Gran Premio di Spagna classe MotoGp. "Sono entusiasta di correre a Jerez questo fine settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Spagna Moto: Spagna; Quartararo 'entusiasta di correre a Jerez' Quest'anno inizio il Gp di Spagna avendo vinto le due gare precedenti. Certo, non si sa mai cosa può succedere in MotoGP, ma al momento mi sento bene, quindi faremo di nuovo del nostro meglio". ...

Ducati, Pecco Bagnaia all'assalto di Quartararo a Jerez Nel 2020 Andrea Dovizioso riuscì a salire sul podio del GP di Spagna, ma fu solo il sesto caso di una moto di Borgo Panigale tra i primi tre in Andalusia. La vittoria di Loris Capirossi nel 2006 ...

Moto: la Honda sogna, 'Marquez in Spagna sempre sul podio' ANSA Nuova Europa MotoGP Spagna, Ducati punta a splendere a Jerez Bagnaia arriva fiducioso in vista del nuovo GP, occupando il secondo posto in campionato, mentre Miller vuole riscattarsi dalla caduta portoghese ...

Quartararo: "A Jerez con grandi aspettative" "Sono entusiasta di correre a Jerez questo fine settimana. Iniziamo questo GP con molta fiducia. L'anno scorso ho vinto entrambe le gare su quella pista". Lo ha detto Fabio Quartararo, pilota Yamaha, ...

