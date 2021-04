' L' ntervento di cataratta è quello più frequentemente eseguito al mondo con circa 5 milioni di procedure' ' Nel trapianto di cornea introdotte tecniche innovative'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Tutte le più importanti innovazioni nel campo deldie nella cura dellasaranno al centro di due nuovi corsi di aggiornamento per medici disponibili presto nell'offerta di formazione continua in medicina (Ecm) sul canale Sky 440, 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute. "Sicuramente, durante il periodo di lockdown, le risorse sanitarie sono state reindirizzate ai fini di una gestione più efficace dell'emergenza pandemica. Di conseguenza, tutte le prestazioni ospedaliere ambulatoriali non urgenti hanno subito un rallentamento. Per quanto riguarda la chirurgia della, iin regime ambulatoriale, pur non essendo di per sé una procedura da eseguire con urgenza, non può essere procrastinato ...